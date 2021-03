Sostanze stupefacenti sequestrate a Lotzorai

Sequestro sostanza stupefacente.

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e del Nucleo Cinofili di Abbasanta, nel corso di uno dei continui e molteplici servizi volti alla ricerca di esplosivi e sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto in località Sa Piana del Comune di Lotzorai (NU), occultati tra la fitta vegetazione, numerosi bidoni contenenti circa 6 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana e diversi panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per circa 300 grammi. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei soggetti coinvolti. I controlli continueranno senza interruzione.