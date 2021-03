Somma Vesuviana. Chiusura uffici comunali

“A Somma Vesuviana registriamo altri 29 nuovi positivi. Domani chiusura di tutti gli uffici comunali, sull’intero territorio di Somma Vesuviana per consentire la sanificazione di tutti gli ambienti. In questo momento abbiamo 134 positivi attivi di cui 2 ricoverati in ospedale e 141 persone in sorveglianza sanitaria”.

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Multe e controlli a tappeto con l’impegno dei Vigili Urbani che qualche giorno fa sono stati costretti ad intervenire nella piazzetta del Borgo antico del Casamale. Vedo tanti giovani la sera in piazza e senza mascherine. L’appello non lo faccio più ai giovani ma ai genitori: “L’Istituto Superiore della Sanità ed anche la Regione Campania raccomandano di uscire solo in caso di necessità e di evitare rapporti extra – familiari e soprattutto tra persone non conviventi”.

Invece vedo ancora oggi, tanti, ma tanti, ragazzi incontrarsi senza distanziamento, fuori ai bar anche oltre l’orario consentito dalle norme vigenti. Non solo si rischia una multa di ben 400 euro e le stiamo facendo ma si rischia una terza ondata di contagi.

Si vedono in giro, in Piazza Vittorio Emanuele III e non solo tanti ragazzi anche minorenni assembrarsi e non rispettare le regole. Questi comportamenti allungano i tempi della pandemia e rischiano di farci andare in zona rossa.

Dobbiamo evitarlo! Molti ragazzi si stanno sacrificando, non escono, non incontrano amici, ma tanti altri non stanno per nulla rispettando le regole”.