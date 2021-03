Siligo. Una sanzione per violazione delle norme anti covid-19

Una sanzione per violazione delle norme anti covid-19

Questa notte, a Siligo, nel corso di un servizio per il controllo del rispetto delle norme anti covid-19, i carabinieri della stazione di Mores e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Bonrova, hanno deferito in S.L. alla Procura della Repubblica di Sassari per guida in stato di ebrezza alcolica F.D.. – assicuratore di 35 anni di Banari (ss), già noto alle FF.OO.

L’uomo è stato sorpreso mentre circolava alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello previsto. La sua patatente di guida e’ stata ritirata e l’auto è stata affidata ad un’altra persona idonea a condurla.