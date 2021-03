Sestu.Consiglio comunale convocato per martedì 30 marzo 2021

Consiglio comunale convocato per martedì 30 marzo 2021, in seduta straordinaria di 1^ convocazione per il giorno Martedì 30 Marzo 2021, alle ore 18.00, presso l’aula consiliare del Comune.

Si informa tutta la popolazione che in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, per lo svolgimento della seduta del Consiglio comunale, è stata attivata apposita piattaforma di diretta streaming raggiungibile tramite il seguente link: https://sestu.consiglicloud.it/home

Per i punti all’ordine del giorno si rinvia alla consultazione della sezione convocazioni e verbali.