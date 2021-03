Sestu. Consegna provvisoria di un kit limitato di buste per la raccolta differenziata

Consegna provvisoria di un kit limitato di buste per la raccolta differenziata

Raccolta differenziata. Il Comune di Sestu, con la collaborazione dell’attuale Soc. Formula Ambiente SpA, nelle more dell’affidamento del nuovo servizio di igiene urbana ambientale comunica che i cittadini in regola con l’iscrizione al Registro Tributi che hanno terminato il proprio kit di buste e quelli di nuova iscrizione (che devono ritirare il kit per la prima volta), nell’attesa della prossima consegna ufficiale per l’anno 2021 una volta affidato il nuovo servizio, potranno ritirare un kit limitato all’utilizzo di qualche mese (e comunque fino a esaurimento scorte).

Il kit completo (di buste e nuovi contenitori di raccolta) verranno distribuiti con l’avvio del nuovo servizio previsto nei prossimi mesi.

Il ritiro potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento ai numeri 800 301 606 (da rete fissa) e 070/0996013 (da rete mobile), presso la via Cimabue 18 (sportello operativo di Formula Ambiente), dal lunedì al sabato tutte le mattine dalle ore 9:00 alle ore 12:00, a partire da lunedì 22 marzo 2021 e sino al 24 aprile 2021, senza distinzioni di zona.

In nessun modo potranno essere effettuate consegne senza appuntamento.

I cittadini potranno ritirare le buste personalmente, mostrando il proprio documento di riconoscimento.