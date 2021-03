Sestu: campagna antidroga all’Istituto “Gramsci-Rodari”

È stata particolarmente interessante la campagna di prevenzione fatta martedì 2 marzo, prima dell’ingresso alle lezioni, dai volontari di Mondo Libero dalla Droga, tra i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Gramsci-Rodari” di Sestu.

Si sa che i giovani, guai a chiamarli “bambini”, hanno innato il senso della curiosità, sin qui tutto normale si potrebbe obiettare, ma la peculiarità che ha distinto gli adolescenti di Sestu è stato il loro forte interesse a conoscere gli effetti delle droghe e le domande che ponevano ai volontari.

“Posso portarli in classe?” – “Ne parlo con i miei genitori” – “Posso avere anche quell’altro libretto?” – “Questo video lo guardo insieme ai miei genitori” erano le domande dei ragazzi dando vita a interessanti dibattiti tra di loro e con i volontari.

“L’interesse dei ragazzi di Sestu era sorprendente – dichiara uno dei volontari – segno che l’argomento è già presente tra di loro. Non è mancato il solito bulletto che facendosi notare come quello che “ne sapeva”, snobbava i volontari con battute che facevano chiaramente capire che “ne sapeva” solo perché aveva già provato qualcosa. È fondamentale che l’informazione corretta arrivi in tempo e nel modo adeguato alla loro età, prima che arrivino le sirene degli spacciatori”.

La droga sta devastando una generazione di ragazzi che, convinti di poter “provare” senza conseguenze, cadono nella trappola degli spacciatori criminali, sicuri di riuscire a “smettere quando voglio”.

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale e l’arma più efficace per vincere questa guerra è l’istruzione” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. I volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology hanno abbracciato in pieno questo messaggio e tutti i giorni sono in prima fila per fornire ai ragazzi le informazioni utili per decidere autonomamente se vivere la propria vita con o senza la droga. A loro la decisione dopo averli informati e resi consapevoli.

Si possono trovare informazioni sugli effetti di tutte le droghe e testimonianze dirette di vita reale di chi ne ha fatto largo uso e ne è uscito sul sito: www.mondoliberodalladroga.it