Selargius. Oltre trenta strade e un investimento milionario: il nuovo piano sulla viabilità è pronto

Oltre trenta strade e un investimento milionario: il nuovo piano sulla viabilità è pronto.

Oltre trenta vie in elenco e un investimento a sei zeri: il nuovo Piano di interventi sulle strade è pronto e si prepara a cambiare il volto a oltre dieci chilometri di viabilità urbana ed extraurbana. Sul piatto ci sono un milione e seicentocinquantamila euro, sul tavolo del sindaco Gigi Concu e della vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Gabriella Mameli il progetto preliminare che ha ottenuto il via libera della Giunta: “Parliamo della più alta cifra mai investita sulle strade, grazie alla quale riusciremo a intervenire su un una vasta porzione del nostro territorio, andando a risolvere alcune delle criticità note da anni”, tengono a sottolineare.

L’elenco delle strade interessate dalle prossime opere è lunghissimo, parte dal centro abitato di Selargius e arriva sino a Su Planu. Rientrano negli interventi del quadrante ovest: via Lussu, Venezia, Oristano, Torino, Milano, Firenze Bezzecca, Calatafimi, Milazzo, Genova, Nuoro, Gramsci, Salvemini, Sassari, Crimea, Palestro, Digione. Negli interventi previsti per il quadrante sud si parte da via Confalonieri e si prosegue per via Di Vittorio, Buozzi e via Cavour.

E ancora: via Sant’Anna, Da Vinci, Canova S.Antonio, S.Pietro, S.Paolo, S.Agostino inseriti nel quadrante est, e infine le opere che verranno realizzate a Su Planu, dove è previsto il completamento di via Metastasio, piazza Boiardo e l’omonima via sino alla chiesa. “In più abbiamo già individuato ulteriori interventi da realizzare in via e vico Vienna, via e vico Parigi e via Pira, con eventuali ribassi d’asta”, aggiunge la vicesindaca. “Con il presente intervento ci si prefigge l’obiettivo di ripristinare la regolarità del piano viario di innumerevoli vie cittadine oramai aventi il tappeto d’usura consumato e danneggiato da ripristini stradali non realizzati a regola d’arte. E, ove necessario, degli elementi danneggiati a corredo della stessa, quali cunette, marciapiedi e ovviamente la segnaletica orizzontale”, spiega.

Dopo tutti gli interventi sulle strade cittadine, che da questa estate hanno raggiunto quota cinquecento mila euro circa di risorse utilizzate, l’amministrazione di piazza Cellarium schiaccia ancora l’acceleratore: “Le opere saranno sicuramente appaltante entro l’anno, ma è nostra intenzione cercare di realizzarne almeno una parte entro tale data”, annunciano sindaco e vicesindaca. “Un obiettivo certamente ambizioso che cercheremo di raggiungere grazie al preziosissimo lavoro dei nostri uffici”.