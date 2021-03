Sassari. Sospesi i vaccini per il personale scolastico

Ha preso il via questa mattina la somministrazione del vaccino al personale docente e non docente delle scuole medie e superiori del territorio. Il centro vaccinale dell’Aou di Sassari, in viale San Pietro (palazzina delle Medicine) ha vaccinato i primi 257.

Domani l’attività sarà interrotta, così come indicato dall’Aifa nel primo pomeriggio di oggi, che ha deciso di sospendere in via precauzionale e temporanea il vaccino AstraZeneca.

Questa mattina 227 sono stati vaccinati con un nuovo lotto di vaccino AstraZeneca mentre 30 con quello Pfizer, che viene utilizzato per soggetti con particolari patologie.

Con lo stop dell’Aifa ai vaccini AstraZeneca, il centro vaccinale di viale San Pietro sospende temporaneamente la vaccinazione per il personale delle scuole.

«Invitiamo chi ha già la prenotazione per domani a non venire in sede, per evitare eventuali disagi – avvisano dal centro vaccinale –. Restiamo in attesa di ricevere ulteriori informazioni da parte dell’Agenzia italiana del farmaco».

Il centro vaccini, intanto, è a disposizione dei cittadini ai quali ha già somministrato la vaccinazione anti Covid-19, per offrire un eventuale consulto.

L’attività di vaccinazione del personale docente e non docente, così come previsto dal coordinamento regionale, vedrà impegnato il centro vaccinale, diretto dal dottor Antonello Serra e dal professor Paolo Castiglia, al momento sino al 2 aprile, con la previsione della somministrazione di 300 dosi al giorno.

A disposizione ci sono 4500 dosi di vaccino AstraZeneca appartenente a nuovo lotto e codice.