Sassari. Palazzo Ducale si illumina di blu per la giornata di consapevolezza dell’autismo

Palazzo Ducale si illumina di blu per la giornata di consapevolezza dell’autismo.

Palazzo Ducale, il 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza dell’autismo, si tingerà di blu. L’Amministrazione comunale ha patrocinato e condiviso l’iniziativa di sensibilizzazione promossa in città dall’Angsa Sassari APS.

Nella Giornata mondiale di Consapevolezza dell’autismo, proclamata dall’Onu, anche quest’anno i monumenti di molte città italiane e del mondo saranno illuminati di blu, per sensibilizzare e informare i cittadini sui disturbi dello spettro autistico.

Da diversi anni Autism Speaks, la più grande organizzazione mondiale che promuove la ricerca scientifica sull’autismo, ha lanciato l’iniziativa “Light it up blue” (Illuminalo di blu) per sensibilizzare l’opinione pubblica: i monumenti del mondo, da NewYork a Rio de Janeiro, da Sidney a Roma, si illuminano di blu il 2 aprile di ogni anno.

Un’iniziativa condivisa anche dall’Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e dalla sezione sassarese.