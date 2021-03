Sassari: corsi in videoconferenza al Consultorio familiare di Rizzeddu

Nonostante l’emergenza pandemica, nel Consultorio familiare di Rizzeddu proseguono in videoconferenza i corsi di accompagnamento alla nascita.

Le ostetriche del Consultorio familiare di Rizzeddu, nonostante la pandemia abbia portato all’interruzione dei corsi collettivi e in presenza per l’accompagnamento alla nascita, hanno scelto di stare al fianco dei futuri genitori attraverso degli appuntamenti interattivi in modalità video-online. Grazie alle piattaforme digitali, le future mamme hanno la possibilità di partecipare agli incontri sedute comodamente sul divano di casa, senza mascherina, da sole o con il proprio partner, davanti allo schermo del computer o del cellulare.

La sperimentazione di questa modalità telematica, avviata dallo scorso mese di gennaio, ha registrato l’adesione crescente delle future mamme che hanno risposto con feedback positivi dimostrando l’apprezzamento dell’iniziativa e soprattutto la sua efficacia. L’obiettivo del coordinamento dei Consultori familiari è ora quello di estendere l’iniziativa a tutte le altre sedi consultoriali della ASSL Sassari.

Le ostetriche continuano così ad offrire il loro prezioso supporto nell’accompagnare le mamme in dolce attesa ad affrontare con maggiore serenità soprattutto gli ultimi mesi di gravidanza.