Sassari, operazioni dei Carabinieri

Sassari: evade dai domiciliari, tornerà in carcere.

Ieri, a Sassari, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari, nei confronti di P.Q. – pregiudicato di 31 anni, di origini napoletane, residente a Sassari – come disposto dal tribunale di Sassari in seguito al suo arresto, per la violazione degli obblighi impostigli, eseguito lo scorso fine settimana.

L’uomo, dopo le previste formalità, è stato condotto presso la casa circondariale di Sassari bancali.

Buddusò (SS): vendono false polizze auto su internte, due denunce.

Ieri, a Buddusò (SS), i carabinieri della locale stazione, al termine degli accertamenti successivi alla denuncia presentata da un cittadino di quel centro, hanno denunciato stato libertà M.G. – disoccupato di 23 anni di origini pachistane, abitante a Napoli- e M. F. – casalinga di 37 anni abitante nella provincia di Caserta – entrambi già noti alle ff.oo.

I due, attraverso il sito internet “www.preventivatoredirect.com“ hanno fatto stipulare al querelante un contratto assicurativo rca per la propria autovettura rivelatosi falso, impossessandosi così della somma di 163 euro versata dalla vittima.

Il suddetto portale web, il 19 febbraio scorso, tramite un comunicato stampa, e’stato indicato, con altri 12, dall’ ivass (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) quale distributore di false polizze assicurative.