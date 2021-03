Santa Giusta. Fundraising: corso gratuito per operatori culturali e sociali

L’iniziativa punta a promuovere le tecniche e le buone pratiche per la raccolta fondi per finanziare le rispettive attività ed è organizzata nell’ambito del progetto “Biblioteca, una risorsa per la Comunità”.

È finanziata dalla Fondazione con il Sud, in collaborazione con il Centro per il Libro e la lettura, la cooperativa Studio e Progetto 2 come capofila, il Comune di Oristano, il Comune di Santa Giusta e la Fondazione Oristano come partner.

Il corso si svolgerà online (sulla piattaforma Zoom), è gratuito e sarà gestito da Alessandra Furnari, consulente e formatrice in Fundraising, comunicazione e marketing, che dal 2014 collabora con la Scuola italiana di fundraising.

Sono previsti 4 moduli da tre ore ciascuno ogni mercoledì, il 7, 14, 21 e 28 aprile. Il corso fornirà conoscenze di base sul fundraising con momenti sperimentali e applicativi sui casi concreti.