“Un tema fondamentale centrale che il Piano deve risolvere definitivamente è quello del grave ritardo del nostro Paese su una piena attuazione della parità di genere. Il tema non è un imperativo di giustizia sociale o morale ma è una priorità necessaria per la crescita economica, sociale e di sviluppo dell’Italia. E’ certificato che la promozione della parità di genere porterebbe l’aumento del nostro Pil per i prossimi 10 anni in modo significativo”.

Lo ha detto il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso dell’audizione sul Pnrr. “L’Italia risulta oggi al14esimo posto in Ue per la parità di genere, l’Italia nonostante i notevoli progressi deve ancora compiere sforzi importanti per ridurre il divario di genere”, ha aggiunto.

