“Raccontiamo l’autismo”, la seconda edizione

L’ANGSA Sassari APS anche quest’anno sarà impegnata per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Uno degli eventi in programma, giunto alla 2^edizione, è l’iniziativa “RaccontiAMO l’autismo”, strettamente legato al progetto di sensibilizzazione nelle scuole che la nostra associazione porta avanti ormai da diversi anni.

Tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Sassari e provincia avranno modo di affrontare tra di loro e con gli insegnanti le tematiche di inclusione e di conoscenza del disturbo dello spettro autistico. Sono stati coinvolti in questa iniziativa anche i nidi d’infanzia sia pubblici che privati.

Fino al 30 marzo, si potrà inviare un elaborato (disegno, poesia, lettera, video) ad ANGSA SASSARI tramite e-mail (angsassarionlus@gmail.com) o WhatsApp (329 0684972) unitamente alla liberatoria.

Tutti gli elaborati saranno raccolti in un album dedicato sulla pagina Facebook dell’associazione (@angsasassari) e i primi tre che avranno ottenuto il maggior numero di “mi piace” (like), saranno pubblicati nella copertina della stessa pagina ufficiale FB.

In questo momento di grande difficoltà per le famiglie con persone autistiche, l’ANGSA ha riflettuto su quanto il Covid-19 stia rappresentando un rischio dal forte impatto sociale non solo per chi è maggiormente esposto al contagio, ma anche per chi, come le persone con disabilità, necessita di attenzioni specifiche e coordinate. In questa fase delicata che stiamo ancora vivendo, è sempre più necessario accendere i riflettori sulla giornata del 2 aprile per ricordare l’importanza del sostegno e del supporto alle famiglie di persone con autismo.