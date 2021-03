Quartu Sant’Elena. Scuola Civica di musica. Accordo quadro per la gestione dei corsi

L’Amministrazione ha indetto una procedura aperta per l’assegnazione di un accordo quadro, ai sensi dell’art.54, comma 3 del d.lgs 50/2016, relativamente alla GESTIONE dei CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE E STRUMENTALE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “LUIGI RACHEL” DI QUARTU SANT’ELENA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 al quale dare esecuzione con successivi contratti applicativi per la durata complessiva di 12 mesi con valore pari a 202.440 mila euro iva esclusa.

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 2 del DL 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

La procedura si svolgerà mediante la piattaforma telematica sul portale SardegnaCat.

La scadenza del Bando di Gara è fissata al 07.04.2021.

La documentazione di gara è già pubblicata nella sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma SardegnaCAT

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma SardegnaCAT, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente nella sezione “Bandi di gara” e SardegnaCAT, nella sezione relativa alla procedura di gara.

Non verranno forniti chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

Tipologia dell’appalto:

l’appalto è costituito da un unico lotto per assicurare una più efficace, corretta e coordinata esecuzione del complesso delle attività in cui si articola l’Accordo Quadro e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio che risponda, in modo adeguato ed omogeneo ai diversi bisogni formativi.

Il corrispettivo del servizio per lo svolgimento dei corsi oggetto dei successivi contratti applicativi sarà calcolato sulla base dell’ammontare del contributo assegnato annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell’accordo quadro, non è la stipulazione dell’Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie ed il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi contratti applicativi.

La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta disponibili in relazione ai singoli contratti applicativi che verranno stipulati nel corso della vigenza dell’accordo quadro.