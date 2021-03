Quartu Sant’Elena. Nuovi appuntamenti col microchip day il 24 marzo e il 1 aprile

Nuovi appuntamenti col microchip day il 24 marzo e il 1 aprile.

Nuovi appuntamenti col Microchip day per i cani residenti a Quartu: mercoledì 24 marzo, dalle 9,00 alle 12,30 presso la Biblioteca di via Dante in centro città e giovedì 1 aprile, sempre dalle 9,00 alle 12,30 presso la scuola di Via Mar Ligure a Flumini di Quartu.

Il servizio è gratuito e accessibile tramite prenotazione al numero 3492491721.

Le prenotazioni per l’appuntamento in città saranno aperte nella giornata del 23 marzo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00. Quelle per il litorale partiranno invece il 31 marzo, negli stessi orari.

Si ricorda che per accedere al servizio di microchip occorre presentarsi muniti di documento di identità e codice fiscale. E’ raccomandato munirsi di bustine igieniche per i propri animali. Per i cani di grossa taglia è raccomandata la museruola. Il servizio è svolto in collaborazione con l’Associazione Nautical Rescue Dogs, presente con una sua postazione durante le giornate del Microchip Day.