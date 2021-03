Quartu S. Elena. Congresso Regionale AICCRE Sardegna

Carlo Melis è il nuovo Presidente dell’AICCRE Sardegna. Si è tenuto ieri 19 marzo, presso la Sala Consiliare del Comune di Quartu S. Elena, il Congresso Regionale della Federazione Sarda dell’AICCRE, l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa; hanno partecipato al Congresso, parte in sala e parte in videoconferenza, tanti sindaci ed amministratori soci dell’AICCRE e non, i soci individuali ed i rappresentanti delle altre associazioni degli enti locali.

I lavori congressuali sono iniziati alle 16.00, moderati dal Presidente uscente AICCRE On. Salvatore Sanna; partendo dal tema del Congresso : “CON L’EUROPA – RISORSE PER LE COMUNITA'”, è stato un importante momento di discussione sul processo di integrazione europea e sul ruolo degli Enti Locali in questa particolare situazione politica dell’Europa. Si è fatto anche il punto su vari temi di attualità, come la tenuta dell’Unione europea dopo la Brexit, la pandemia, l’insularità, il costo dell’energia e dei trasporti e l’immigrazione.

L’Assemblea Congressuale ha anche rinnovato gli Organi Dirigenti della Federazione, ha eletto i propri rappresentanti al Congresso Nazionale AICCRE (in programma a Roma il 30 e 31 marzo 2021) ed i rappresentanti sardi presso gli Organismi Dirigenti Nazionali. Insieme alle relazioni del Presidente On. Salvatore Sanna e del Segretario Regionale uscente Prof. Carlo Melis, si sono succeduti i saluti del Sindaco ospitante Graziano Milia e della Presidente del Consiglio Comunale Rita Murgioni, del Presidente ANCI Emiliano Deiana, del Presidente ASEL Rodolfo Cancedda, del Direttore del CAL Luigi Mossa (anche a nome del Presidente Andrea Soddu), del Presidente del Parco di Molentargius Stefano Secci, del Direttore Generale dell’Assessorato Enti Locali Umberto Oppus (anche a nome dell’Assessore Quirico Sanna), del Presidente di Focus Europe Giuseppe Cappai; vi sono stati poi gli interventi dei Dirigenti AICCRE Graziano Campus (anche Dirigente Nazionale) e Giuseppe Frau, degli amministratori Francesco Piludu (Cons. comunale Quartu), Carla Medau (Sindaca Pula), Barbara Pusceddu (Pres. Cons. Comunale Sinnai), Anna Paola Marongiu (Sindaca Decimomannu) e Francesco Sanna (Sindaco Collinas).

Alla fine degli interventi sono stati eletti nel Consiglio Regionale AICCRE: Albieri Fabio (Sindaco Calangianus), Calia Mario (Sindaco Lula), Campus Graziano (Socio individuale), Cappai Giuseppe (Socio individuale), Carcangiu Bruno (Socio individuale), Caredda Francesco (Consigliere Comunale Quartu S. Elena), Caredda Roberto (Consigliere Regionale), Comandini Piero (Consigliere Regionale), Concu Luigi (Sindaco Selargius), Del Rio Gianfranco (Socio individuale), Demuru Efisio (Socio individuale), Fadda Francesca (Sindaca Maracalagonis), Frau Giuseppe (Socio individuale), Gessa Luigi (Assessore Comune Selargius), Malloru Marcello (Vice Sindaco e Assessore Comune Burcei), Mameli Elio (Consigliere Comunale Villaspeciosa), Marongiu Anna Paola (Sindaca Decimomannu), Medau Carla (Sindaca Pula), Melis Carlo (Socio Individuale), Mulas Massimo (Sindaco Porto Torres), Oppus Umberto (Sindaco Mandas e Direttore Generale Assessorato EELL), Piludu Francesco (Consigliere Comunale Quartu S. Elena), Piras Fabio (Consigliere Comunale Muravera), Piscedda Valter (Consigliere Regionale), Piu Salvatore (Sindaco Muravera), Pusceddu Maria Barbara (Presidente Consiglio Comunale Sinnai), Sanna Francesco (Sindaco Collinas), Sanna Salvatore (Vice Sindaco Quartu Sant’Elena), Secci Paola (Sindaca Sestu), Secci Stefano (Presidente Parco Molentargius), Sedda Manuela (Vice Sindaco Ussana).

Per l’Esecutivo Regionale sono stati eletti: Presidente: Melis Carlo; Vicepresidenti: Medau Carla, Marongiu Anna Paola e Oppus Umberto; Segretario Regionale: Demuru Efisio; Segretario Amministrativo-Tesoriere: Piludu Francesco.

Eletti Collegio dei Revisori: Presidente: Ortu Remo; Componenti: Del Rio Gianfranco e Carcangiu Bruno.

Eletti nel Collegio dei Probiviri: Presidente: Gallus Raffaele; Componenti: Piscedda Valter e Caredda Roberto

Delegati al Congresso Nazionale: Medau Carla, Pusceddu Maria Barbara e Concu Luigi.

Designati per il Consiglio e la Direzione Nazionale: Campus Graziano, Piludu Francesco e Medau Carla.