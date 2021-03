Qualificazioni Mondiali: ultime dai campi, le probabili scelte di Mancini

Tutto pronto per la sfida valida per la gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar, previsti per il 2022. La Nazionale Italiana affronterà l’Irlanda del Nord allo stadio Ennio Tardini di Parma. Si tratta di un match già importantissimo, considerando che, come vedremo di seguito, il regolamento garantisce la qualificazione diretta, certa, soltanto arrivando primi nel girone.

Ricordi abbastanza contrastanti con l’Irlanda del Nord, considerando che i precedenti sono sicuramente a favore degli Azzurri, ma che nel lontano 1957 una sconfitta ci vietò di partecipare al Mondiale. Ricordiamo, inoltre, che l’Italia non ha potuto partecipare ai Mondiali del 2018, svoltisi in Russia, a causa di una sconfitta amara contro la Svezia.

Importanza del primo posto

Il girone non è sicuramente tra i più difficili da affrontare, considerando che ci sono, oltre alla squadra sopracitata, anche Svizzera, Lituania e Bulgaria. Si tratta di un obiettivo alla portata della squadra di Roberto Mancini. Le vincitrici dei vari gironi passano automaticamente alla fase finale dei Mondiali, mentre c’è qualcosa di particolare che riguarda le seconde.

Verranno sorteggiate tre squadre dopo tre turni eliminatori che prevedono la semifinale e la finale, a gara unica. Le tre vincitrici passeranno alla fase finale della competizione, che come detto si svolgerà in Qatar. Difatti, le seconde classificate dei gironi verranno accoppiate alle migliori del girone di Uefa Nations League, le quali non hanno raggiunto in automatico la fase finale.

Italia strafavorita

Come prevedibile, i vari book, anche i book stranieri, danno quasi per scontata la vittoria degli Azzurri. Basta guardare le quote: una vittoria dell’Italia pagherebbe soltanto 1,17 volte la posta, orientativamente. Molto meno probabile una vittoria esterna dell’Irlanda del Nord, che pagherebbe circa 20 volte la posta.

Ultime notizie

Non ci sono notizie molto positive dall’infermeria. Nella fattispecie, oltre al fatto che probabilmente Barella partirà dalla panchina, c’è stato il forfait di Cristante e di Moise Kean. Questi non potranno far parte della gara, ed hanno abbandonato anzitempo il ritiro azzurro. Un vero peccato considerando lo stato di forma dell’attaccante ex Juve, il quale ha già collezionato la bellezza di 15 gol stagionali, tra Champions League, Coppa francese e Ligue 1. Assenza che fa pensare ad una conferma di Immobile in attacco.

D’altronde, oltre all’obiettivo principale che è il primo posto nel girone, va detto che c’è sicuramente un sentimento di rivincita che non può essere ignorato, dopo i fatti del ’58. Allora si trattò della prima e unica esclusione dell’Italia da una competizione mondiale e bruciò davvero molto, anche dopo diversi anni.

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match. Probabile che Immobile guiderà l’attacco, affiancato da Insigne e Chiesa. Coppia centrale di difesa composta da Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo vedremo Verratti, Locatelli, Pellegrini e riposerà probabilmente Barella. Donnarumma confermato tra i pali.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Irlanda del Nord (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis.