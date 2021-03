Punto Giglio: restauro compendio militare per allestimento museale

Previsto ad Alghero, Punta Giglio, un intervento di restauro, risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e allestimento museale Ex Batteria militare S.R. 413.

Ecco la dichiarazione dell’atto del Soprintendente Prof. Arch. Bruno Billeci:

Considerato l’interesse dell’opinione pubblica in merito all’intervento per il restauro, la rifunzionalizzazione e l’allestimento museale del compendio militare di Punta Giglio, attualmente in fase di avvio, per completezza e correttezza d’informazione, anche in riferimento al comunicato stampa emanato dall’Ente Parco di Porto Conte, questa Soprintendenza precisa quanto segue.