Pula. Corso di Epigrafia Nuragica a cura del Prof. Gigi Sanna

La Biblioteca comunale propone il corso dia cura del, da giovedì 1 aprile ore 18:30 tramite piattaforma Google Meet. Il corso prevede 8 lezioni come da calendario sotto indicato:

Calendario CORSO DI EPIGRAFIA NURAGICA ON LINE

1. Giovedì 1° Aprile ore 18,30. Quando ha avuto origine quella che noi consideriamo ‘scrittura

nuragica’? I segni tra neolitico, eneolitico e nuragico. Ideografia e pittografia. Scrivere

disegnando, forgiando, costruendo.

2. Giovedì 8 Aprile. Ore 18,30. I documenti nuragici in bronzo, in ceramica e in pietra. L’alfabeto e

la scrittura. Il protosinaitico, il protocananaico, il gublitico e l’ugaritico. Il mix nella scrittura.

3. Govedì 15 Aprile. Ore 18, 30. I cocci nuragici scritti di Orani e la stele di Nora.

4. Giovedì 22 Aprile. Ore 18,30. I documenti in bronzo dei sigilli dei ‘Giganti. Il ripostiglio di

Tzricotu di Cabras e la fine di una polemica di oltre venti anni. Datazione e decifrazione dei

documenti. Il sigillo ‘specimen’ A1. I nomi dei Giganti figli della divinità.

5. Giovedì 29 Aprile. Ore 18, 30. Villanova Truschedu. Nuraghe Santa Barbara . La scrittura a

‘tutto campo’ dei nuragici. Scrivere con la luce e per la luce. Le abbreviazioni in nuragico. La

lettera ‘yod’. I segni complessi e ‘forti’ del system alfabetico.

6. Giovedì 6 maggio. Ore 18,30. Murru Mannu di Cabras. Tre ‘teste’ scritte per il ‘toro della luce’.

La scrittura monumentale nel tardo nuragico.

Ore 19. Gli scarabei sardi con scrittura di tipologia nuragica.

7. Giovedì 13 maggio.Ore 18,30. Il pugnaletto nuragico scritto. Anche metà pugnaletto è scrittura

per i nuragici! La barchetta di Teti e i segni di scrittura. La perizia scientifica e le reazioni.

8. Giovedì 20 maggio. Ore 18,30.

La scrittura nuragica tarda. Il mix e l’obliquità dei significanti del system. Perché l’obliquità?

Istruzioni per accedere alla piattaforma Google Meet:

Tramite Pc:

1. Accedere a Gmail (o creare un nuovo account se già non lo si possiede);

2. Selezionare la voce ‘partecipa alla riunione’ presente nella selezione Meet;

3. Inserire il link (codice riunione) fornito dalla Biblioteca;

4.Cliccare su partecipa.

Tramite Smartphone:

1. Richiedere al bibliotecario/a il link tramite messaggio WhatsApp o Gmail;

2. Cliccare su partecipa.

Per ricevere il link d’accesso ed informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale Pula

tel. 340 0727469 o su Whatsapp o inviando e-mail: bibliotecacomunaledipula@gmail.com