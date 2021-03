Pula. Convocazione del Consiglio Comunale: lunedì 29 marzo 2021

Convocazione del Consiglio Comunale: lunedì 29 marzo 2021

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria e pubblica, ai sensi del Regolamento consiliare e dello Statuto comunale, mediante sistemi informatici in videoconferenza anche ai sensi del DPCM del 18/11/2020 per garantire il rispetto delle misure per il contenimento del COVID-19, in prima convocazione, il giorno lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18:00 ed in seconda convocazione il giorno martedì 30 marzo 2021 alle ore 18:00, come definito in sede di Conferenza Capigruppo del 12/03/2021, per l’esame e la trattazione dei seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO 1. DUP 2021- 2023; 2. Imposta Municipale Propria (IMU) – aliquote 2021; 3. Piano Economico Finanziario tari 2021; advertisement 4. Bilancio di Previsione 2021-2023. Approvazione; 5. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023; 6. Approvazione del piano biennale delle forniture e servizi 2021-2022; Il Consiglio comunale sarà trasmesso attraverso il collegamento alla piattaforma digitale: https://www.youtube.com/channel/UCAJp68VCYdzNpSd56kcmLzQ