Pucciarelli: auguri pronta guarigione Gen. Vecciarelli

“I miei auguri di pronta guarigione al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, che ha annunciato di aver contratto il covid e di trovarsi in isolamento.

Sono felice di aver appreso che è in buone condizioni e sono certa che continuerà a garantire il proprio impegno nonostante questo spiacevole inconveniente.

Il Generale Vecciarelli è in prima linea fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel supporto logistico assicurato dalle Forze Armate per combattere la pandemia e per questo, oltre agli auguri di pronta guarigione, merita sentiti ringraziamenti.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.