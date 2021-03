Covid: Pucciarelli, auguri di pronta guarigione all’Ammiraglio Pettorino.

“I miei auguri di pronta guarigione al Comandante Generale delle Capitanerie, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, attualmente in isolamento e in via di guarigione dopo aver contratto il covid. Sono certa che l’Ammiraglio Pettorino tornerà presto sul campo a dirigere, con la stessa ed immutata energia e con la sua elevata e riconosciuta professionalità, gli uomini e le donne del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

11.000 uomini e donne ai quali rinnovo il sentimento di gratitudine delle istituzioni e degli italiani per il servizio fornito al Paese.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.