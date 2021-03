Piano casa: “Si aspetti la Consulta” dichiara Perantoni.

“Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare il Piano casa della

giunta regionale sarda, ci auguriamo che non ci sia alcuna fuga in avanti da parte degli

amministratori locali. In attesa della decisione della Consulta, invitiamo i sindaci a non

intraprendere nessun tipo di iniziativa di attuazione delle norme impugnate”.

Lo afferma Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della commissione Giustizia della

Camera, il quale aggiunge:

“mi auguro che i sindaci agiscano con estrema prudenza e senza seguire la politica del fatto compiuto. Non si può pensare di voler procedere a tutti i costi con l’attuazione del piano, mettendo a rischio gli interessi pubblici. Auspichiamo, quindi, che prevalga il senso di responsabilità, nel rispetto istituzionale e dell’interesse dei sardi”.