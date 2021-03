Pasqua, ANT: Bruno Barbieri consegna uova e colombe contro tumori

Prendi un super chef dal cuore d’oro e tante uova e colombe pasquali da consegnare.

Infila nell’auto, metti un presidente alla guida e condisci tutto con un po’ di musica: è questa la ricetta del video in stile carpool karaoke che vede protagonisti Bruno Barbieri – chef pluristellato e star dei social e della tv – e Raffaella Pannuti, entusiasta presidente della Onlus che presta assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore.

Saliti in macchina in una mattina di sole, i due hanno consegnato uova e colombe a casa dei donatori che hanno scelto i prodotti pasquali ANT per sostenere le cure che ogni giorno 250 medici, infermieri e psicologi portano a casa di migliaia di persone in tutta Italia.

Il “giro” in auto diventa anche l’occasione per raccontare l’amicizia di lungo corso che lega Barbieri alla Fondazione nata a Bologna nel 1978 e le motivazioni profonde che lo spingono a dare il proprio contributo per far conoscere ANT e promuoverne le attività: Ho un debole per ANT, perché credo che voi siate dei veri angeli custodi per i vostri pazienti. Fate un lavoro importante e di cui le persone hanno grande bisogno, vorrei che ANT fosse in tutto il globo, anche su Marte!

Dal primo incontro nel 2013 abbiamo saputo di aver trovato un vero amico – commenta Raffaella Pannuti – Bruno ha prestato la sua immagine varie volte, e sempre in modo completamente gratuito, per diverse nostre campagne, organizzando per noi iniziative di raccolta fondi a Bologna, a Milano e online. Con lo spirito di servizio di un vero e proprio volontario, anche in questo momento ha scelto di restarci accanto e di questo non possiamo che essergli immensamente grati.

Guarda il video delle consegne a domicilio di Bruno Barbieri e Raffaella Pannuti