Pais e Sgarbi in visita al museo alla faccia dei Sardi

“Mentre in tutta Italia gli istituti della Cultura, come i musei, sono chiusi in zona arancione, in Sardegna le porte del museo della Brigata Sassari si sono aperte per permettere una visita guidata assolutamente vergognosa. Infatti, nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, avendo come ospite in città un parlamentare critico d’arte quale Vittorio Sgarbi, ha ben pensato di accompagnarlo a visitare il museo, alla faccia dei cittadini sardi ai quali le visite nei luoghi della cultura sono proibite da tempo”.

“Così, Parlamentare e Presidente del Consiglio regionale hanno potuto ammirare il museo sassarese accompagnati dall’ex sindaco di Castelsardo Franco Cuccureddu, qualche congiunto e persino qualche amico. Un episodio vergognoso, manifestazione della casta in salsa sarda, della politica dei privilegi che ho sempre combattuto e che oggi si è dimostrata in tutta la sua arroganza”.

Questo l’attacco della consigliera regionale del M5S, Desirè Manca, alla luce di quanto accaduto nella città del Nord Sardegna.

“La visita si è svolta al riparo da occhi indiscreti e non è stata pubblicizzata come di consueto in queste occasioni; ciò nonostante, quanto accaduto è la dimostrazione dell’esistenza di sempre nuove disparità tra il popolo sardo e una certa politica abituata a non rispettare le regole. Una nuova casta che oggi si muove ancora, ma con un pizzico di vergogna”.