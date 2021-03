Ozieri. Corsa folle in auto con carico di marijuana, arrestato

Corsa folle in auto con carico di marijuana, arrestato.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ozieri, hanno arrestato un 35enne originario della provincia di Nuoro, con precedenti, il quale a bordo del proprio Suv è stato visto sfrecciare a forte velocità da una pattuglia della stazione carabinieri di Pattada, mentre stava percorrendo la SS.128Bis con direzione Ozieri.

I militari hanno immediatamente allertato la centrale operativa della Compagnia, la quale ha diramato tempestivamente le ricerche per intercettare l’automobilista, che è stato fermato qualche minuto dopo da una pattuglia dell’aliquota radiomobile all’altezza di un supermercato sulla Sp.1, dopo aver attraversato a velocità elevatissima il centro abitato della frazione San Nicola.

Dall’immediato controllo al veicolo i militari hanno trovato nel bagagliaio 4 grandi sacchi neri, nei quali vi erano contenuti 40 sacchetti sottovuoto di infiorescenze di marijuana, il tutto per un peso complessivo di 21 kg.

L’uomo è stato quindi trasferito in caserma e tratto in arresto, con il sequestro del veicolo poiché utilizzato per il trasporto dello stupefacente.

Svolti gli opportuni accertamenti, il soggetto e’ stato successivamente condotto in carcere dove si trova tutt’ora ristretto in attesa delle determinazioni dell’autorità’ giudiziaria.