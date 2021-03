Ossi. Campagna di vaccinazione rivolta agli ultraottantenni da martedì 16 marzo

Campagna di vaccinazione rivolta agli ultraottantenni da martedì 16 marzo

La campagna di vaccinazione sarà curata dal servizio di Igiene Pubblica.

I vaccini verranno somministrati presso l’ambulatorio ATS di Via Sardegna in Ossi, secondo il seguente calendario:

– Martedì 16 – dalle ore 14:30 a finire

– Mercoledì 17 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 a finire

– Giovedì 18 dalle ore 14:30 a finire

– Sabato 20 dalle ore 8:30alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 a finire

La settimana successiva il vaccino verrà , invece, somministrato a domicilio ai cittadini che risultino allettati e non in grado, pertanto, di spostarsi da casa.

L’ordine di vaccinazione è quello alfabetico, con l’unica eccezione costituita dai coniugi entrambi ottantenni, i quali potranno eseguirlo unitamente.

Ci si dovrà presentare solamente previo appuntamento e con il modulo sul consenso informato compilato in tutte le sue parti e firmato. Tale modulo è allegato al presente comunicato e sarà reperibile il giorno lunedì 15 presso l‘ambulatorio di Via Sardegna a Ossi dalle ore 8:00 alle ore 17:00 ed anche nelle farmacie e presso i medici di medicina generale.

Si precisa che verranno vaccinati solo gli anziani già chiamati dalla ATS e non sarà ammesso nessuno oltre a questi. Si invitano i cittadini a non presentarsi in loco qualora non si fosse preventivamente concordato un appuntamento onde evitare assembramenti .

Il vaccino somministrato sarà quello dell’azienda farmaceutica Pfizer.

L’Amministrazione Comunale, al fine di evitare agli anziani l’attesa all’aperto, metterà a disposizione la sala del cinema, adiacente all’ambulatorio.

Il Sindaco

Pasquale Lubinu