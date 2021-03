Osilo. Progetto “European Future Is Our Future” Concorso “I’M European”

L’iniziativa si inserisce nel progetto “European Future Is Our Future”.

Nell’ambito del progetto “European future is our future” il Comune di Osilo, il Comune di Dalgopol in collaborazione con il Comune di Aksakovo (Bulgaria), il Comune di Vila Nova de Cerveira (Portogallo), il Comune di Nova Gorica (Slovenia) e l’Organizzazione della Società Civile Bio Network Association lanciano il concorso “I’m european” per rafforzare costruttivamente il senso di appartenenza all’Europa, per accrescere la consapevolezza dei benefici derivanti dall’Unione Europea e per stimolare il dialogo interculturale.

Di seguito si elencano le sezioni previste e le rispettive categorie:

● Scrittura→ 7-13 anni, 14-20 anni, 21-29 anni;

● Disegno→ 7-13 anni, 14-20 anni, 21-29 anni;

● Fotografia→ 14-20 anni, 21-29 anni;

● Video→ 14-20 anni, 21-29 anni.

In palio ci sono tablet per i più giovani e viaggi nei Paesi aderenti all’iniziativa per gli altri.

Le domande di partecipazione, con le opere, devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica contest@europeinfuture.eu entro il 31 luglio.

Il Regolamento, con il modulo da inviare, è qui disponibile.

Il futuro dell’Europa inizia adesso.