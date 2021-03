Oristano: torna il Bonus sociale idrico integrativo

Il Comune di Oristano ha pubblicato l’avviso e il modulo di domanda per l’accesso al Bonus sociale idrico integrativo.

I cittadini interessati potranno presentare istanza entro il 30 maggio 2021.

“Il Bonus idrico integrativo consiste in un rimborso tariffario a favore dei nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate” spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore ai servizi sociali Carmen Murru.

Possono richiedere il Bonus i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente”, in possesso dei seguenti requisiti:

siano residenti nel Comune di Oristano;

abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato gestito da Abbanoa S.p.A.;

versino in condizioni socio-economiche disagiate e abbiano un indicatore ISEE Ordinario 2021 non superiore alla soglia di € 20.000,00.

Le istanze dovranno essere correlate dai seguenti documenti:

a) fotocopia della certificazione dell’ISEE Ordinario 2021 in corso di validità;

b) fotocopia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità;

c) fotocopia di una fattura Abbanoa a cui si riferisce l’utenza.

L’importo del Bonus Idrico Integrativo spettante a ciascun beneficiario, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune, pari a € 40.854,71, ammonta a:

€ 25,00 per ogni componente del nucleo familiare con indicatore ISEE ordinario al di sotto della soglia di € 9.000;

€ 20,00 per ogni componente del nucleo familiare con indicatore ISEE ordinario non superiore alla soglia di € 20.000.

Le istanze possono essere presentate tramite le seguenti modalità:

a) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano – Piazza Eleonora D’Arborea, 44;

b) per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC istituzionale@pec.comune.oristano.it;

c) a mezzo raccomandata A/R da trasmettere al Comune di Oristano, Piazza E. d’Arborea n. 44 – 09170 – Oristano (qualora si utilizzasse questa modalità di presentazione, la raccomandata A/R dovrà pervenire entro e non oltre il termine ultimo del 30/05/2021, pertanto non farà fede la data di spedizione della medesima);

d) mediante procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it;

L’avviso e il modulo di domanda per il Bonus idrico integrativo sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Oristano, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Servizio Informacittà dove i cittadini interessati potranno ricevere, previo appuntamento, le informazioni e il supporto necessario alla compilazione dell’istanza ai seguenti recapiti: