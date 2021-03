Oristano: progetto da 230 mila euro per viabilità urbana

Con un progetto da 230 mila euro il Comune di Oristano interverrà per la manutenzione straordinaria della viabilità urbana.

I lavori partiranno nei prossimi giorni e saranno realizzati dall’impresa Serci di Guspini che ha presentato un’offerta con un ribasso del 36,37% sul prezzo a base di gara di 180 mila 700 euro.

Il progetto prevede l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, dei sistemi di raccolta delle acque e della segnaletica di via Cimarosa, via Scirocco, via Alagon e via Consolini.

“Il sistema viario del Comune di Oristano si sviluppa su una rete di 125 chilometri, il 90% dei quali con carreggiate pavimentate in asfalto – spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna -. I marciapiedi delle principali arterie ed in prossimità del centro storico hanno cordonate in materiale lapideo e pavimentazione in mattonelle di cemento. Il resto dei marciapiedi periferici sono pavimentati in asfalto. Stesso schema è riportato per i centri abitati delle frazioni. In questi anni abbiamo programmato ed eseguito numerosi interventi in città e nelle frazioni, in funzione dell’urgenza dell’intervento, dei volumi di traffico, della sicurezza e della percorribilità stradale, cercando di risolvere le peggiori criticità con interventi puntuali, al fine di garantire la migliore fruibilità della maggior parte delle strade”.

“Con questo progetto focalizziamo l’attenzione sulle vie Cimarosa, via Scirocco, via Alagon e via Consolini che risultano avere la parte carreggiabile piuttosto fatiscente a causa di diversi fattori da ricercarsi soprattutto nella vetustà del tappeto stradale ed al susseguirsi di diversi tagli stradali ad esempio per la realizzazione di infrastrutture (rete idrica, rete del gas, fibra ottica)” dice l’Assessore Pinna che precisa che con le somme derivati dal ribasso saranno realizzati ulteriori interventi sulla rete stradale.

Questi i principali interventi previsti in progetto:

Via Cimarosa – Rimozione e ripristino della pavimentazione dei marciapiedi; realizzazione di scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e ingressi carrabili; posa di cordonate a contorno delle aiuole con alberature; spostamento pali per favorire gli scivoli per disabili negli attraversamenti pedonali; adeguamento della raccolta acque con eliminazione delle caditoie a bocca di lupo e realizzazione pozzetti con griglia di raccolta e contestuale adeguamento e riattamento dei pozzetti di decantazione; verifica funzionalità del sistema di allontanamento delle acque; fresatura e rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi; ripristino della segnaletica orizzontale (tracciamento stalli parcheggi, rifacimento strisce pedonali e inibizione di zone, ripristino segnaletica arresto negli incroci).

Via Scirocco – Sostituzione di cordonate dei marciapiedi deteriorate con nuove in cemento soprattutto in prossimità di ingressi carrabili; realizzazione di alcuni tratti di marciapiede con pavimentazione in pietrini di cemento; fresatura e rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi; ripristino della segnaletica stradale orizzontale (tracciamento stalli per parcheggi, rifacimento strisce pedonali e inibizione di zone, ripristino segnaletica di arresto incroci).

Via Alagon – Rimozione e ripristino di tratti di cordonate di cemento deteriorate e di scivoli in prossimità di attraversamenti pedonali e ingressi carrabili; adeguamento della raccolta acque con pozzetti con griglia di raccolta e adeguamento e riattamento dei pozzetti di decantazione; verifica funzionalità ed eventuale spurgo e pulizia dell’intero sistema di allontanamento delle acque; fresatura e rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi; ripristino della segnaletica stradale orizzontale (tracciamento stalli parcheggi, rifacimento strisce pedonali e inibizione di zone, ripristino di segnaletica di arresto incroci).

Via Consolini – Fresatura e rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi.