“Oristano ovest”: Lutzu e Regione firmano intesa per progetto

Con la firma del protocollo d’intesa con la Regione da parte del Sindaco Andrea Lutzu entra nella fase attuativa il progetto “Oristano ovest”.

Il programma è finanziato dalla Regione con 3 milioni di euro ai quali si aggiungono ulteriori 230.000 euro di cofinanziamento comunale e 144mila euro di finanziamenti privati.

“Il programma si propone l’obiettivo di riordinare un’area della periferia sud-occidentale della città di Oristano, con la finalità di superare le criticità della zona da tempo conosciute – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -.

L’ambito di intervento ha per baricentro il bacino compreso tra l’asse via Petri-via Madrid, via Ibba, via Pau e via Lisbona, interessando conseguentemente gli isolati limitrofi”.

Le strategie specifiche del programma agiscono su tre sotto-ambiti principali.

Il primo interessa l’accesso sull’area di San Martino attraverso il completamento della circonvallazione, la riqualificazione del giardino storico e della viabilità urbana.

Il secondo sotto-ambito investe l’area che dalla rotatoria di via Petri arriva al polo direzionale di via Lisbona, per cui è previsto l’intervento sullo spazio pubblico prospiciente il Cimitero, la creazione di un asse di connessione ecologico-ambientale su via Lisbona, il completamento del progetto dell’Hub Sud.

Il terzo sotto-ambito riguarda il completamento della rete di connessione, in direzione San Giovanni dei Fiori, che si raccorda, oltre via del Porto, al parco lineare di Oristano Est.

Contestualmente a questi temi, si interviene con la valorizzazione e messa in rete dei beni presenti, il potenziamento dei servizi presenti (particolarmente, le aree di sosta e il verde pubblico attrezzato), il completamento degli interventi a contorno. In generale, sono strategie per l’area la riqualificazione/creazione di connessioni verdi e la riqualificazione urbanistico-edilizia.

“Oristano ovest e Oristano est sono due facce di una stessa medaglia, anello di congiunzione di un vasto programma che vuole ridisegnare la città – dice il Sindaco Andrea Lutzu -. In questo contesto altrettanta importanza ha il programma Qualità per l’abitare riservato alle frazioni che completa un’idea generale di città.

Iniziative nate con questa amministrazione – ed è doveroso ringraziare gli assessori che in prima persona se ne sono occupati e quindi Federica Pinna, Gianfranco Sedda e Dora Soru – attraverso le quali vogliamo mettere il focus su infrastrutture, soprattutto quelle orientate alla mobilità leggera, valorizzazione dei beni identitari, paesaggistici e storico-culturali restituendoli all’accesso e alla fruizione dei cittadini, integrando il sistema dei servizi, rispondendo in termini quantitativi e qualitativi alle esigenze della città. Abbiamo avviato un processo di rivalorizzazione urbana equilibrato e armonico in tutte le parti della città”.

“Obiettivo primario di Oristano ovest – aggiunge il Sindaco Lutzu – è il miglioramento dello spazio pubblico e privato attraverso la riqualificazione urbanistico-edilizia, con il recupero di spazi ed edifici degradati, la valorizzazione dei beni presenti nell’area e la realizzazione di nuovi spazi e strutture in aree attualmente inedificate”.