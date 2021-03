Oristano: oggi la consegna del Taxi solidale, il furgone per disabili

Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna del Taxi solidale, un furgone Ducato Fiat destinato ai cittadini affetti da patologie invalidanti che ne limitano gli spostamenti autonomi.

Il mezzo, dotato di un sollevatore idraulico che favorisce il trasporto contemporaneo di tre persone su carrozzina disabile, sarà a disposizione per gli spostamenti degli aventi diritto per visite mediche, dimissioni ospedaliere, ritiro farmaci ed altre incombenze.

A ricevere le chiavi del mezzo erano presenti il Sindaco Andrea Lutzu, l’Assessore ai Servizi sociali Carmen Murru e il Presidente della Commissione Servizi sociali Antonio Iatalese, che hanno ringraziato per il dono a nome della cittadinanza. Grazie alla sinergia fra la Pubblica Amministrazione e alcuni imprenditori locali che hanno aderito alla proposta di PMG-Mobilità Garantita Italia, il Comune e in particolare i servizi sociali potranno garantire un servizio indispensabile rivolto a chi non può più muoversi in piena autonomia anche per le incombenze più urgenti.

Al taglio del nastro e alla successiva consegna delle chiavi ha fatto seguito la consegna dei riconoscimenti agli sponsor.

Non tutti hanno potuto essere presenti a causa delle restrizioni imposte dal Covid, ma sarà cura della PMG-Mobilità Garantita recapitare la pergamena di ringraziamento a chi non ha potuto partecipare di persona.