Oristano: Lutzu confermato presidente del Comitato socio-sanitario

Il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu è stato confermato all’unanimità presidente del Comitato di distretto socio-sanitario di Oristano.

Luigi Tedeschi, sindaco di San Vero Milis, è stato eletto Vice Presidente.

L’organismo, composto dai sindaci dei comuni appartenenti allo stesso distretto, verifica l’andamento delle attività socio-sanitarie distrettuali, formula pareri obbligatori rispetto ad esse ed esprime osservazioni e proposte sull’organizzazione e la gestione dei servizi e delle strutture presenti nel territorio di propria competenza.

Diciotto i sindaci che, direttamente o tramite delega, hanno partecipato all’elezione.

Durante l’assemblea, al centro polivalente di Cabras, i sindaci hanno chiesto che le autorità sanitarie forniscano un programma delle vaccinazioni aggiornato e immediato che individui con chiarezza tempi e modalità a beneficio di tutta la popolazione e delle categorie fragili in modo particolare.

“Le vaccinazioni in questo momento sono la priorità assoluta – sottolinea il Presidente Andrea Lutzu -. La conclusione dell’emergenza sanitaria, così come la fine delle chiusure e delle restrizioni che condizionano pesantemente la vita di tutti noi, passa da una campagna a tappeto di vaccinazioni. La positiva esperienza del Vax-Day di domenica scorsa deve insegnarci qualcosa. Su quella strada dobbiamo muoverci, con altrettanto scrupolo e rapidità, per dare a tutti i cittadini la risposta che attendono”.