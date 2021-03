Oristano: lezioni online di pari opportunità ai ragazzi

Ieri mattina la Commissione Pari opportunità di Oristano ha incontrato tramite la piattaforma Meet, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo dei Comuni di Santu Lussurgiu, Seneghe e Bonarcado.

Sono intervenuti la Presidente Pasqualina Pippia, il vicepresidente Luigi Mureddu e la commissaria Patrizia Cadau, per raccontare agli studenti cosa siano la parità di genere e le pari opportunità, per approfondire il tema della discriminazione delle donne in ambito professionale, del linguaggio di genere e degli stereotipi.

“La Commissione – dice la Presidente Pasqualina Pippia – ringrazia sentitamente la dirigente Patrizia Atzori, i docenti e gli studenti per la collaborazione e l’interesse dimostrati, a garanzia della necessaria promozione nelle scuole di ogni ordine e grado, di un’educazione alla parità tra i sessi e di una continua riflessione sul contrasto alla violenza di genere e a tutte le discriminazioni che costituiscono una piaga sociale da combattere attivamente già nella prima infanzia”.