Oristano – Dal 15 al 19 marzo modifiche alla viabilità in via Casu e via Carnia

Al fine di consentire l’esecuzione di lavori di ripristino della funzionalità idraulica, da lunedì 15 a venerdì 19 marzo nella Via Vandalino Casu, nel tratto compreso tra la Via Sardegna e la Via Umbria, e nella Via Carnia, tratto compreso tra la Via Sardegna e la Via Umbria, si renderanno necessarie modifiche alla viabilità.

Lo stabilisce un’ordinanza dirigenziale del Comune di Oristano, che prevede l’istituzione di tratti di divieto di sosta con zona rimozione, del senso unico alternato di marcia, il restringimento della carreggiata, il transito e la sosta dei veicoli della ditta esecutrice e strumentali ai lavori.