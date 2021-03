Ora D’Arte, eventi culturali per il carcere. Le compagnie teatrali Teatro Tragodia di Mogoro e Teatro d’Inverno di Alghero con la partecipazione dell’Orchestra da Camera della Sardegna e in collaborazione con Il miglio verde OdV, presentano il progetto “Ora D’Arte”, eventi culturali per il carcere“.

Il progetto rivolto a tutti gli Istituti di pena nazionali aderenti all’iniziativa, prevede tre spettacoli, consistenti in due rappresentazioni teatrali e un concerto, trasmessi in diretta streaming.

L’evento, nasce dall’idea di proporre spettacoli di forte richiamo per la popolazione carceraria, un’occasione per creare un luogo possibile di condivisione senza barriere. L’arte si fa mezzo umanizzante, capace di strappare il detenuto alla monotonia della vita carceraria. Soprattutto, in questo particolare momento storico, la sua utilità è di veicolare un messaggio di speranza. Altresì a rendere il carcere non solo un Istituto di pena ma anche un Istituto di cultura. A tal fine, gli spettacoli teatrali selezionati, propongono un tema di riflessione:

il Teatro Tragodia di Mogoro, presenta “Jest forever” una commedia musicale, che racconta il mondo delle donne dagli anni ’40 ad oggi;

il Teatro d’Inverno di Alghero, presenta “Fashion Victims”, una commedia sul tempo sospeso a causa del Covid-19;

infine l’Orchestra da Camera della Sardegna, presenta un viaggio nel mondo della musica nella sua interezza. Un percorso fatto di balzi improvvisi verso il moderno e salti indietro verso emozioni antiche, scherzosamente serio e coinvolgente per ogni spettatore.