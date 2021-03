Operativi a Cagliari dieci nuovi veicoli elettrici full electric

L’acquisto dei veicoli, con il costo suddiviso tra Regione Sardegna, Città Metropolitana e Comune di Cagliari, è stato formalizzato nei giorni scorsi e da oggi i nuovi mezzi sono a disposizione degli autisti dell’Autoparco che potranno utilizzarli per gli spostamenti all’interno del Comune.

Una scelta ecologica ormai inevitabile quella fatta dall’Amministrazione che sta cercando di dare connotati sempre più verdi alla città, in modo da tentare di ridurre le emissioni dei gas di scarico delle vetture tradizionali. Contestualmente all’arrivo dei nuovi veicoli elettrici, infatti, sono stati rottamati dieci mezzi ormai vecchi ed eccessivamente inquinanti.

Alla consegna delle nuove auto e dei van, che si è tenuta direttamente nei locali dell’Autoparco, ha partecipato l’Assessore all’Ambiente, Alessandro Guarracino, affiancato dal Consigliere comunale, Antonello Floris, delegato per la mobilità della Città Metropolitana di Cagliari.

“Queste nuove auto – il commento dell’Assessore Guarracino – fanno parte di un progetto di ammodernamento e rinnovo del parco mezzi del Comune con un’impronta decisamente green. Sarà un tassello fondamentale per la mobilità sostenibile che punterà sempre di più sulla autosostenibilità”.

“Le azioni della Città Metropolitana – ha aggiunto Antonello Floris – sono rivolte alla mobilità sostenibile. I veicoli, in totale quarantaquattro, sono stati distribuiti in proporzione al numero degli abitanti tra tutti i comuni dell’Area Metropolitana. Mi auguro che tra quindici anni vedremo ciroclare nlel nostre città solo ed esclusivamente auto elettriche”.

Capaci di viaggiare con una autonomia che in città arriva anche ai quattrocento chilometri, i veicoli potranno essere ricaricati nel garage dell’Autoparco in via Mercalli, dove sono state allestite sei apposite colonnine che permetteranno di effettuare una ricarica veloce in appena mezz’ora. Per il procedimento standard, invece, serviranno circa sei ore in modo da avere le batterie al massimo della efficienza.