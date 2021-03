Olbia. Vaccini anti-Covid per i cittadini ultraottantenni.

In accordo con la Dott.ssa Maria Giuseppa Campus, invitiamo tutti i nostri concittadini nati fino al 31 dicembre 1941 che per qualche ragione non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino a recarsi domani, sabato 27 marzo, a partire dalle ore 8.30, all’hub allestito presso il salone ex Audi di Olbia, S.S. 125 Orientale Sarda (sulla sopraelevata), perché gli sia somministrato.