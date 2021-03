Olbia: torna operativa la Commissione invalidi civili di Tempio Pausania

OLBIA, 29 marzo 2021 – Riprende a pieno regime l’attività della Commissione invalidi civili del distretto di Tempio Pausania.

Da questa settimana la nuova commissione procederà con la valutazione delle pratiche, assegnando la priorità a quelle per patologia previste dalla Legge 80/2006.

La V Commissione invalidi civili, sordomutismo, cecita’ e handicap del distretto di Tempio Pausania, che si è riunita sino allo scorso mese di ottobre, ha subito un fermo di alcuni mesi a causa del pensionamento di una parte dei componenti; con la determina n.1788 del 29 marzo, ora l’Ats-Assl Olbia, con il Dipartimento di Prevenzione Ara Nord, ha provveduto a individuare i nuovi membri che riprenderanno l’attività sin dalla giornata di oggi, con l’esame delle pratiche inevase e in attesa di convocazione.

La Commissione della Assl Olbia assicura che nelle prime settimana si riunirà in via straordinaria quasi tutti i giorni così da analizzare le pratiche nel minor tempo possibile: in questa settimana la priorità verrà assegnata alle domande presentate dai pazienti oncologici, per poi proseguire con tutte le altre categorie.

La nuova commissione invalidi, presieduta dal dottor Nicola Mascotti, si impegna a prendere in carico in tempi brevi le pratiche pregresse così da valutarle in tempi breve e riportare a regime l’attività della commissione.