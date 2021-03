Olbia. Avviso pubblico primi passi – 2021 | proroga termini di presentazione domande

Avviso pubblico primi passi – 2021 | proroga termini di presentazione domande Avviso pubblico “Primi Passi”: si informa che sono prorogati i termini per la presentazione delle domande destinato a rafforzare i servizi socioeducativi per la prima infanzia (0-3 anni).

La nuova data di scadenza è fissata al giorno 15 Marzo 2021.

A pena di esclusione la domanda deve essere firmata dal rappresentante legale digitalmente o in modo autografo. In quest’ultimo caso dovrà essere allegato il documento di identità del firmatario in corso di validità.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e implicheranno l’attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute. Le istanze dovranno essere presentate tramite le seguenti modalità:

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it;

Ufficio Protocollo sito in Olbia Via Garibaldi n. 49. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

IL DIRIGENTE

F.to Dr. Michele Baffigo

Avviso