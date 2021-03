Nuove tendenze: il kit per fare la birra in casa.

Nuove tendenze. La passione per la birra spinge sempre più persone a dedicarsi alla produzione casalinga di quella che è una delle bevande più consumate al mondo. L’homebrewing è un hobby particolare che richiede studio, conoscenza, passione e l’utilizzo degli strumenti giusti che si possono trovare su Kitperlabirra.it.

Uno degli strumenti più importanti per fare la birra in casa è il fermentatore. Si tratta di una sorta di contenitore di plastica che può avere diverse capacità ed al cui interno avviene il processo di fermentazione. Il fermentatore è dotato di rubinetto posto nella parte bassa che serve a estrarre facilmente il prodotto, e di un apposito coperchio forato, posto sulla parte superiore del contenitore, e a volte anche di un termometro, di tipo adesivo, del tipo a cristalli liquidi che consente di controllare la temperatura della fermentazione.

Stesso discorso per il gorgogliatore che viene posizionato in cima al contenitore del fermentatore per permettere ai gas sviluppati durante il processo di fermentazione di uscire, senza però far entrare aria dall’esterno che potrebbe portare batteri nocivi per la fermentazione. Il densimetro, invece, è utile per rilevare quando finisce la fermentazione e per calcolare il grado alcoolico che si è raggiunto, mentre la tappatrice serve per la chiusura delle bottiglie di birra al termine del processo di produzione della birra.

Gli ingredienti

Come ogni preparazione anche per la birra fatta in casa si parte dagli ingredienti che sono: i cereali, l’acqua, il lievito ed il luppolo. Per l’acqua si può utilizzare anche l’acqua di casa nella quale inserire, a temperatura alta, i cereali maltati dopo che sono stati appropriatamente essiccati e macinati.

In questo modo sarà possibile trasformare l’amido presente nei cereali in maltosio, un particolare tipo di zucchero. Il composto deve essere portato a bollitura ottenendo così il mosto che viene poi fatto freddare prima di aggiungere particolari lieviti che aiutano la fermentazione. Questo è il processo più importante in quanto la birra, attraverso la fermentazione, acquisisce le sue proprietà organolettiche che contraddistingue ogni singolo sorso, trasformandola in una piacevole e unica esperienza sensoriale.

Per la birra esistono tre stadi di fermentazione: la fermentazione primaria, la fermentazione secondaria ed il condizionamento. In base al tipo di fermentazione ma anche al numero di fermentazioni che vengono effettuate, al tipo e alla quantità di lievito utilizzato e alla temperatura, la birra acquisisce il suo particolare e distintivo sapore, il suo profumo e il suo aroma. Occhio dunque ad utilizzare bene il fermentatore che avrà un ruolo di primaria importanza nella realizzazione della birra fatta in casa. Il fermentatore, per funzionare nel modo corretto, dovrà essere tenuto a una temperatura stabile tra i 18 e i 23 gradi.