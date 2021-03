Nuoro. Vaccinazione anti-Covid. Il calendario delle prossime settimane.

Vaccinazione anti-Covid. Il Commissario Straordinario dell’ASSL di Nuoro, Gesuina Cherchi, comunica che sono 7718 le dosi di vaccino somministrate nella settimana appena trascorsa (dal 22 al 27 marzo) nella campagna di vaccinazione anti-Covid dell’ASSL di Nuoro.

In particolare 4554 vaccini sono già stati effettuati nell’Hub di Nuoro (Palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore Francesco Ciusa, con ingresso da via Kandinskji), e 3164 nei punti vaccinali distrettuali.

Oltre ai Centri Vaccinali nelle Sedi di Distretto (Nuoro, Siniscola, Sorgono e Macomer), sono stati attivati dei Punti di Vaccinazione Mobile che intervengono nei singoli Comuni e, con la fattiva collaborazione delle Amministrazioni Comunali, procedono alla vaccinazione in loco dei cittadini, partendo dalle categorie individuate come prioritarie.

La prossima settimana, al netto dei richiami (seconde dosi) delle vaccinazioni già avvenute con il vaccino Pfizer, si potrà procedere solo con il vaccino AstraZeneca. Avendone avuto conferma dal Coordinamento Regionale solo ieri, e non essendo possibile procedere ad una convocazione tramite CUP, per quanto attiene la città di Nuoro, si avvierà la vaccinazione della popolazione di età inferiore a 80 anni, ossia i nati dal 29 marzo 1941 e proseguendo in ordine di età fino alla concorrenza delle dosi disponibili.

Questa attività verrà svolta nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 marzo dalle h.9.00 alle h.13.00 e dalle h.15.00 alle h.18.30 e mercoledì 31 dalle h.9.00 alle h.13.00. Nel pomeriggio di mercoledì potranno essere convocate categorie di lavoratori considerati a rischio.

Nelle giornate di giovedì insegnanti e il personale della Scuola di ogni ordine e grado che ha confermato la prenotazione attraverso la procedura informatica.

Il programma per i residenti della Città di Nuoro che verranno vaccinati presso la sede allestita nella Palestra dell’Istituto Superiore “Francesco Ciusa”, con ingresso da via Kandinskji, sarà il seguente:

La prossima settimana i team vaccinali saranno impegnati nei seguenti Comuni del territorio.

Distretto Socio Sanitario di Nuoro:

Orune: 30 marzo (9.00 – 13.00 ; 14.30 – 18.30)

Ottana: 31 marzo (9.00 – 13.00)

Orotelli: 31 marzo (14.30 – 18.30)

Olzai: 31 marzo (9.00 – 13.00)

Bitti-Osidda: 7 aprile (9.00 – 13.00)

Lula-Onanì: (14.30 – 18.30)

Dorgali: 8 aprile 9.00 -13.00; 14.30 – 18.30)

Dorgali: 9 aprile 9.00 -13.00; 14.30 – 18.30)

Distretto Socio Sanitario di Macomer:

Macomer: 30 marzo – 1 e 2 aprile (9.30 – 13-00; 14.30 – 17.30)

Bolotana: 30 marzo (8.30 – 13.30 – 15.00 – 18.30)

Lei, Dualchi e Noragugume: 31 marzo (8.30 – 13.30 – 15.00 – 18.30)

Silanus: 1 aprile (8.30 – 13.30 – 15.00 – 18.30)

Bortigali (+ Mulargia): 2 aprile (8.30 – 13.30 – 15.00 – 18.30)

Borore: 6 aprile (8.30 – 13.30 – 15.00 – 18.30)

Distretto Socio Sanitario di Siniscola:

Siniscola: 29 marzo (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Siniscola: 30 marzo (15.00 – 18.00)

Siniscola: 31marzo – 1 e 2 aprile: (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Orosei: 31 marzo (15.00 – 18.30)

Orosei: 2 aprile: (9.30 -13.00; 15.00 – 18.00)

Distretto Socio Sanitario di Sorgono (2 equipe vaccinali):

Sorgono: 29 marzo (9.00 -13.00; 14.30 – 18.00)

Sorgono (1 equipe): 30 marzo (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Aritzo (2 equipe): 30 marzo (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Meana Sardo (1 equipe): 31 marzo (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Austis-Teti (2 equipe): 31 marzo (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Gadoni (1 equipe): 1 aprile (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Belvì (2 equipe): 1 aprile (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Desulo (1 aprile): 2 aprile (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Sorgono (2 equipe): 2 aprile (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Sorgono 3 aprile: (9.00 -13.00; 15.00 – 18.00)

Tutti gli eventi vaccinali si svolgeranno, come di consueto, con la preziosa collaborazione dei sindaci e delle amministrazioni comunali.