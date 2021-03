Nuoro: sequestro droga e deferimento per minaccia e danneggiamento

L’attività di marzo 2021 dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro.

Compagnia di Lanusei: sequestro di sostanza stupefacente.

A Girasole i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Lanusei, nel corso di ordinario servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in località “Birdesu”, occultato tra la macchia mediterranea, un secchio in plastica contenente boccioli di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 323.

Compagnia di Isili: deferimento per minaccia e danneggiamento

A conclusione degli accertamenti scaturiti dalla presentazione di una denuncia presso quel comando, i Carabinieri della Stazione di Laconi hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari, per i reati di minaccia e danneggiamento, un 30enne di Laconi che lo scorso mese di febbraio, in abitato di quel centro, al culmine di un litigio sorto in strada per futili motivi, minacciava il conducente di un’autovettura danneggiandogli con un pugno la carrozzeria.