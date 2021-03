Non è teatro: prosegue il 28 marzo con Primavera in scatola

La rassegna teatrale in streaming Non è teatro prosegue domenica 28 marzo 2021 alle ore 19.00 con Primavera in scatola.

Il vuoto a perdere: uno spettacolo di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia e con Tiziana Pani e Renzo Cugis.

Sulle musiche originali di Antonello Murgia (sua anche la regia e l’ideazione) arriva la primavera vista dalle nostre scatole condominiali, rinchiusi fra i balconi, sospesi fra la paura della solitudine e del rischio da correre per non essere soli. Si guadagna stando al limite, tutto il resto è vuoto a perdere.

Lo spettacolo si svolge in modalità remota in diretta sul canale YouTube del Teatro dallarmadio, sulle pagine Facebook di Exma e Consorzio Camù e sul sito consorziocamu.it

NON È TEATRO Chi vive sperando, muore sparato, una rassegna non rassegnata di Teatro asintomatico è organizzata dal Teatro dallarmadio in collaborazione con EXMA Exhibiting and Moving Arts / Consorzio Camù e propone un ricco cartellone di artisti e un modo diverso di fare teatro perché, come dicono Fabio Marceddu e Antonello Murgia, anime del Teatro dallarmadio “in streaming non è la stessa cosa che stare su un palco, ma è pur sempre qualcosa”.

advertisement

La rassegna NON È TEATRO Chi vive sperando, muore sparato, una rassegna non rassegnata di Teatro asintomatico è organizzata con il contributo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

La rassegna terminerà domenica 25 aprile con due spettacoli: alle ore 20.00 Fa che finisca presto. Inchiesta sulla felicità, di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia che scrive anche le musiche originali con la partecipazione di Lia Careddu e Donatella Martina Cabras. Seguirà alle 20.30 l’ultimo spettacolo della rassegna Liberateci tutti. Miscellanea di “Non è Teatro”. La luce delle varianti che vedrà sul palco Fabio Marceddu e Antonello Murgia per una raccolta, che racchiude le serate precedenti, drammaturgie originali, ricucite alla luce del percorso appena concluso.

La visione degli spettacoli è gratuita.

Il pubblico potrà sostenere il Teatro dallarmadio con una donazione al seguente IBAN: IT82G0101504806000070055213 (Intestazione Teatro dallarmadio Banco di Sardegna).

Ogni spettacolo è visibile attraverso un link specifico sul Canale YouTube del Teatro dallarmadio. (Se si segue dal cellulare scaricare la App di You Tube)

Il link per seguire gli spettacoli si trova anche negli eventi sulla pagina Facebook del teatro dall’armadio.

www.teatrodallarmadio.com

https://www.consorziocamu.it/spazi/exma/

https://www.youtube.com/user/teatrodallarmadio