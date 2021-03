Nasce il giornale online politichegiovanili.com

Arriva sul web la nuova piattaforma dedicata ai giovani ed agli organi preposti a gestire le politiche dedicate alla categoria.

politichegiovanili.com è un giornale on line che vuole indagare sull’universo giovanile a 360° ripercorrendo le strade dell’intera penisola.

Una piattaforma agile, innovativa e dal design accattivante che metterà in evidenza quanto il mondo dei ragazzi sia un tassello fondamentale nella crescita societaria.

Le Politiche Giovanili rappresentano un ruolo fondamentale per il benessere e la crescita delle nuove generazioni, politichegiovanili.com sarà un giornale di settore che avrà cura di creare un collegamento più stretto tra nuove generazioni ed istituzioni.

Il portale è suddiviso in 4 sezioni.

News: dove approfondire e scoprire tutto ciò che ruota attorno alle Politiche Giovanili.

Opportunità: che racchiude i bandi inerenti le Politiche Giovanili, con i consigli di esperti in progettazione.

Terzo Settore: per dar voce a tutte le associazioni presenti in Italia.

Talenti: sezione che mette in evidenza le innumerevoli doti dei giovani, spaziando dall’ambito artistico a quello scientifico, lavorativo, tecnologico.

Il magazine è fruibile anche attraverso i social, su FB, Instagram e linkedin.