Naddei, UGL: “Chiarezza sull’attuazione dei progetti”

Urge chiarezza sull’attuazione dei progetti in Softlab di Caserta e Marcianise!

E’ ciò che lamenta la Segreteria Provinciale della Ugl Metalmeccanici che tramite il Segretario provinciale Mauro Naddei ha inviato questo pomeriggio un duro comunicato agli organi di stampa.

Le lamentate dai lavoratori, si legge nel documento, richiedono risposte necessarie a venir fuori dalla situazione di stallo che permane, sono infatti sempre più forti le preoccupazioni per il futuro dei circa 250 lavoratori ex Jabil, transitati in Softlab alla ricerca di una tranquillità che sembra non possa mai arrivare.

Nonostante lo scorso 15 febbraio si siano tenuti due incontri durante i quali è stato presentato il piano industriale dell’intero gruppo, permane una situazione paradossale in cui a fronte di annunci di ottime prospettive si continua a far ricorso agli ammortizzatori sociali. Dall’incontro è emerso che dovrebbe partire un primo sito produttivo a Maddaloni per alcuni progetti di sviluppo caldeggiati da clienti dell’azienda, ma nessun approfondimento è stato concesso alle organizzazioni dei lavoratori.

“Va ribadito” argomenta Naddei “che lo sviluppo di Softlab sul nostro territorio prende linfa da quel progetto di riallocazione del personale, ribadiamo dunque l’esigenza di ricevere concrete rassicurazioni”.