Musei Civici di Cagliari e Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia

Azioni promozionali tra i Musei Civici del Comune di Cagliari e il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia.

I Musei Civici di Cagliari e il Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia hanno avviato un accordo di azioni promozionali che sarà in essere da ora e sino a dicembre 2021, che prevede sconti sui biglietti di ingresso per i visitatori dei rispettivi musei e una condivisione di contenuti e informazioni sulle mostre e le iniziative culturali in corso attraverso i canali social.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di guardare al futuro con spirito di squadra, riservando particolare attenzione e meditato ottimismo alla necessità di fare rete per rispondere in maniera adeguata alla domanda da parte del pubblico di riappropriarsi in presenza delle esperienze culturali in presenza e in totale sicurezza, tenendo conto dell’emergenza sanitaria da Covid.19 che continua ad investire il mondo incidendo in modo drammatico sulle economie, non ultima quella del comparto culturale e in particolare del comparto museale che per sua natura garantisce comunque ingressi contingentati e possibilità di tracciamento.

advertisement

L’Assessora alla Cultura, Spettacolo e Verde Pubblico Paola Piroddi, soddisfatta dell’iniziativa afferma: «I Musei Civici di Cagliari aprono in questo modo una porta di dialogo che dal Capoluogo si sposta verso il territorio per promuovere una politica culturale che si inserisce all’interno di un più vasto ragionamento soprattutto in previsione dell’imminente stagione estiva che privilegerà anche quest’anno un turismo di prossimità.

La pandemia ha accelerato il processo di scambio, di confronto e di dialogo tra le Istituzioni culturali, dimostrando una vitalità sorprendente in grado di reinventarsi costantemente e in maniera creativa e trovando soluzioni alla crisi invece che subirla passivamente».

Il Presidente del Consorzio Francesco Sanna dichiara: «siamo orgogliosi dell’interesse mostrato dai Musei Civici di Cagliari per tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi anni, che ci incoraggia ad andare avanti con la nostra strategia di valorizzazione dell’enorme patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale della Marmilla, vero e proprio Territorio Museo, e ci spinge inoltre ad arricchire un’offerta territoriale che mira ad accrescere la presa di coscienza della ricchezza del proprio passato e delle proprie radici e, al contempo, a costruire una narrazione identitaria capace di affascinare e destare il piacere della scoperta».

Di seguito è riassunta la promozione in corso tra il Consorzio Sa Corona Arrùbia e i Musei Civici di Cagliari:

presso tutte le sedi dei Musei Civici di Cagliari, ai visitatori che si presenteranno con il biglietto acquistato presso il Museo Naturalistico del Territorio “G. Pusceddu” verrà effettuata la seguente scontistica: biglietto ridotto per la collezioni permanenti (Galleria Comunale e Museo Cardu) e sconto del 20% per esposizioni temporanee (Palazzo di Città – attualmente “Steve McCurry/Icons” fino all’11 aprile 2021);

presso il Museo Naturalistico del Territorio “G. Pusceddu”, a tutti i visitatori che si presenteranno con il biglietto acquistato presso una delle sedi dei Musei Civici di Cagliari verrà effettuata una riduzione tariffaria a valere sulla tariffa dell’ingresso intero e dell’ingresso ridotto, relativamente alle collezioni permanenti e alla mostra temporanea “L’anima rubata. L’evoluzione della fotografia”.

La rete museale dei Civici di Cagliari ospita presso la Galleria Comunale di Cagliari oltre alla collezione permanente Francesco Paolo Ingrao, la mostra temporanea “Giorgio Princivalle. L’anima malinconica delle cose”.

Il Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu, gioiello d’Oriente nel cuore della Città, espone l’affascinate collezione di oggetti e opere d’arte orientale che prende il nome dal donatore cagliaritano che alla fine dell’Ottocento fece fortuna nelle esotiche terre del Siam.

Al Palazzo di Città proroga fino all’11 aprile 2021 la mostra Steve McCurry/Icons, a cura di Biba Giachetti, che attraverso l’esposizione di un centinaio di immagine iconiche ripercorre la straordinaria carriera del grande fotoreporter statunitense.

Al Museo Naturalistico del Territorio “G. Pusceddu” di Sa Corona Arrùbia, oltre alle collezioni permanenti, è possibile visitare la mostra temporanea L’anima rubata. L’evoluzione della fotografia, a cura di Nicola Castangia e Luca Puddu. Inaugurata il 9 ottobre e visitabile fino al mese di giugno, essa è il suggestivo racconto dell’evoluzione della fotografia attraverso quasi due secoli di storia.

Per informazioni e prenotazioni:

Musei Civici di Cagliari

sistemamuseale.museicivicicagliari.it

e-mail: infoeprenotazioni@museicivicicagliari.it

Galleria Comunale d’Arte – Orari di apertura del museo: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 – La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario di chiusura – tel. 070 677.7598

Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu – Orari di apertura del museo: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 – La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario di chiusura – tel. 070 677.6543

Palazzo di Città – Orari di apertura del museo: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 21:30 – La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario di chiusura – tel. 070.677.6482

Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia

e-mail: museoterritoriale@gmail.com

Orari di apertura del museo: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 – La biglietteria chiude alle 18:00 –

Tel.: 070 934.1009; Fax: 070 934.1135