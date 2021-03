MTV USA trasmette Luca Maris

Luca Maris. NEW YORK – Ebbene si, MTV USA, centrale Americana di uno dei piu’ potenti network televisivi mondiali, la piu’ giovanilista, la piu’ trandy, la piu’ disimpegnata della tv, mostra un’immagine “meritocratica”, prendendo questa iniziativa importante, trasmettendo l’esibizione di Luca Maris, con il suo brano inedito dal titolo ‘Luntano senza e te’, cantato al Festival di Napoli 2019.

MTV USA, trasmettendo l’esibizione di Luca Maris, lo annovera tra le superstar musicali di livello mondiale che compaiono nella programmazione e rotazione dei video musicali del canale, come per esempio: Michael Jackson, Madonna, Eminem, Lady Gaga, Phil Collins, Whitney Houston, David Bowie, Adele, Justin Bieber, Rolling Stones, U2, Tina Turner, Aerosmith; e andando oltre ai numeri, con questa iniziativa, MTV USA annovera Luca Maris anche come uno degli ambasciatori della nuova generazione della musica napoletana e italiana nel mondo.

Tra l’altro, il brano inedito in questione: ‘Luntano senza e te’ (prodotto dall’etichetta discografica indipendente M.D. Produzioni di Luca Maris, che ha anche scritto il brano) aveva già ottenuto due importanti riconoscimenti proprio al Festival di Napoli 2019, il Premio Speciale ‘Tu si na cosa grande’ e il Terzo Premio della critica «Gianni Cesarini», con questa motivazione: ‘Per la sua disarmante autenticità, nel dirci di una triste realtà che attanaglia Napoli e non solo, la canzone si presenta senza maschere, per questo la canzone è vera, rappresenta una dura realtà cantata con naturalità e sentimento’.

Luca Maris, nato a Napoli e cresciuto nel Rione Salicelle di Afragola (Città Metropolitana di Napoli in Campania), a importanti riconoscimenti mondiali. Nel 2020 è stato annoverato anche tra le Celebrità Internazionali che vivono nel Canton Ticino in Svizzera Italiana.

Luca Maris, le prime lezioni di musica con il Maestro Enrico Schiano, autore rinomato della scena Campana e Italiana, poi il debutto a soli 8 anni in una festa di piazza ad Afragola grazie all’immenso Re della sceneggiata Mario Merola, e successivamente l’incontro con il musicista, cantautore e percussionista napoletano Tony Esposito, uno dei grandi protagonisti del Neapolitan Power.