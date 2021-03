Agli arresti domiciliari ma in giro per il paese. I Carabinieri della locale Stazione, hanno sanzionato G.C. – ventinovenne del luogo, gia’ noto alle FF.OO. – per aver violato l’obbligo di permanenza domiciliare notturna imposto dalle norme anti covid-19.

Il giovane, infatti, è stato sorpreso in giro per il centro abitato del paese in orario non consentito e senza giustificato motivo.